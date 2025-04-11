من عائلة واحدة... استشهاد 10 أشخاص بينهم 7 أطفال بغارة إسرائيلية على غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة أن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 10 أفراد من عائلة واحدة، بينهم سبعة أطفال، في مدينة خان يونس في جنوب القطاع.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لفرانس برس: "نقل الى مستشفى ناصر بخان يونس 10 شهداء بينهم سبعة أطفال من عائلة واحدة اثر استهداف الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة لمنزل عائلة الفرا في حي المحطة وسط خان يونس في جنوب قطاع غزة".