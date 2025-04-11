مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على مرشح ترامب لرئاسة هيئة أركان الجيش

وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مرشّح الرئيس دونالد ترامب دان كين لرئاسة هيئة أركان الجيش، بعدما أقال الرئيس الجمهوري سلفه من دون تفسير.



ووافق المشرّعون بأغلبية 60 صوتا مقابل 25 في تصويت جرى في وقت مبكر من الصباح، قبل عطلة مدتها أسبوعين لمجلسي الكونغرس.



وفي نهاية شباط، انتقد الديمقراطيون إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة تشارلز براون المعروف بـ"سي كيو" وغيره من كبار الضباط، متهمين ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث بالسعي إلى ضمان أن تكون قيادة الجيش تحت إمرة أشخاص موالين للرئيس.



وسعى كين إلى تهدئة هذه المخاوف بشأن ترشيحه وقتها، قائلا إنه إذا تم تثبيته في هذا المنصب "فسأواصل العمل وفق التقاليد ومعايير قسم منصبي (...) أن أكون قائدا غير حزبي يسعى دائما إلى فعل الشيء الصحيح".