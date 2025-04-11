الاتحاد الاوروبي يعلق التدابير المضادة لرسوم ترمب لاتاحة الفرصة للتفاوض

بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعليق الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يوما، علق الاتحاد الاوروبي التدابير المضادة لرسوم ترمب لاتاحة الفرصة للتفاوض.