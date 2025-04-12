ستاندرد اند بورز تعدل نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة وتثبت تصنيفها الائتماني عند "‭B‬-/‭B‬"

أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز أنها عدلت نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة وثبتت تصنيفها الائتماني عند "‭B‬-/‭B‬".



وذكرت الوكالة أن متطلبات التمويل الخارجية والداخلية المرتفعة لمصر تجعلها عرضة للتقلبات الحالية في الأسواق المالية العالمية.



وأوضحت ستاندرد اند بورز أن التوقعات توازن بين التزام مصر بالإصلاحات والتعرض لتباطؤ النمو العالمي وتقلبات ظروف التمويل الخارجي.