الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Researcher قصّة كبيرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لقاء وزيري خارجية إيران وسلطنة عُمان... هذا ما بحثاه

أخبار دولية
2025-04-12 | 03:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لقاء وزيري خارجية إيران وسلطنة عُمان... هذا ما بحثاه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لقاء وزيري خارجية إيران وسلطنة عُمان... هذا ما بحثاه

وصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي إلى مسقط على رأس وفد للمشاركة في المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي ورفع العقوبات الجائرة وغير القانونية. وفور وصوله، التقى بنظيره العُماني بدر البوسعيدي.

وخلال اللقاء، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن سعادته بالعلاقات المتينة والراسخة بين البلدين في مختلف المجالات، مثمنًا النهج المسؤول الذي تتبناه سلطنة عُمان تجاه قضايا وتحولات المنطقة، واعتبر استضافة مسقط للمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة دليلًا على هذا النهج، موجهًا الشكر إلى وزير الخارجية العُماني على اهتمام بلاده بهذا الملف.

من جانبه، رحب وزير خارجية سلطنة عُمان بنظيره الإيراني والوفد المرافق له، واصفًا العلاقات الثنائية بين عُمان وإيران بأنها علاقات متميزة، وشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اختيارها مسقط كمقر لهذه المحادثات الهامة.

وخلال اللقاء، أطلع بدر البوسعيدي وزير خارجية إيران على الترتيبات والإجراءات المعدة مسبقًا لانطلاق المحادثات غير المباشرة اليوم.

وفي السياق ذاته، قدم وزير الخارجية الإيراني لنظيره العماني المحاور والمواقف الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بهدف نقلها إلى الجانب الأميركي خلال هذه المحادثات.

أخبار دولية

وزيري

خارجية

إيران

وسلطنة

عُمان...

بحثاه

LBCI التالي
اللقاء الأميركي-الإيراني في سلطنة عُمان... هذه تفاصيله
69 قتيلا على الأقل في عواصف رعدية وصواعق في الهند والنيبال
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-08

هذا ما سيجري في سلطنة عمان يوم السبت المقبل بين إيران وأميركا

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-26

وزير خارجية سلطنة عمان للرئيس عون: متفائلون بأن مستقبل لبنان سيكون أفضل بعد انتخابكم

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-07

وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للانخراط في مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن عن طريق سلطنة عمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:04

اللقاء الأميركي-الإيراني في سلطنة عُمان... هذه تفاصيله

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:12

الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
10:08

وزراء مالية الاتحاد الأوروبيّ مهتمون بفكرة إنشاء صندوق دفاع مشترك

LBCI
أخبار دولية
09:12

إيران لا تتوقع "مباحثات طويلة" مع الولايات المتحدة في عمان

LBCI
أخبار دولية
08:29

وزير خارجية روسيا: ترامب يفهم صراع أوكرانيا أكثر من أي زعيم أوروبي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:18

مرقص: إنّ مشروع القانون المُقرّ كان ومازال محلة مطالبة من المؤسسات الدولية المهتمة بمساعدة لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:27

مصدر لفرانس برس: معظم مواقع "حزب الله" العسكرية جنوب الليطاني باتت تحت سيطرة الجيش اللبنانيّ

LBCI
خبر عاجل
2025-03-27

معلومات للـLBCI : النائبان مارك ضو ووضاح الصادق سيقدمان غدا اقتراح قانون لتعديل آلية انتخاب البلديات تتضمن ميغاسنتر للقرى المدمرة وتعديلات أخرى وتأجيل تقني لأربعة أشهر

LBCI
أخبار لبنان
03:21

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: نأسف للسكوت الوطني والقانوني عن افتراءات تُساق ضدنا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:33

مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفيّ

LBCI
أخبار دولية
07:56

المحادثات الإيرانية - الأميركية... أنظار العالم تتجه إلى سلطنة عُمان

LBCI
آخر الأخبار
07:49

وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة... إليكم التفاصيل

LBCI
حال الطقس
07:48

اللبنانيون يستعدون للاحتفال بأحد الشعانين... وهكذا سيكون الطقس

LBCI
اقتصاد
07:45

مجلس الوزراء أقر مشروع قانون اصلاح المصارف... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
04:49

عراقجي: إيران تسعى إلى "اتفاق عادل" مع الولايات المتحدة

LBCI
أخبار لبنان
04:30

خبير في اللامركزية والانتخابات أندريه سليمان: هناك حاجة لإقرار نظام لدمج البلديات

LBCI
أخبار لبنان
04:13

المديرة التنفيذية للجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات: نتوقع ازدياد عدد النساء المرشحات للإنتخابات البلدية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:04

اللقاء الأميركي-الإيراني في سلطنة عُمان... هذه تفاصيله

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
00:12

طقس أحد الشعانين "بارد"... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
03:21

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: نأسف للسكوت الوطني والقانوني عن افتراءات تُساق ضدنا

LBCI
أخبار دولية
05:35

ضبط كميات كبيرة من "الكبتاغون" داخل مرفأ اللاذقية

LBCI
أخبار دولية
00:38

ترامب يطلب من الكونغرس أن يجعل التوقيت الصيفي دائما

LBCI
اقتصاد
03:05

رائد خوري من واشنطن: مهلة حتى أيلول لحسم ملفي حزب الله والموضوع المالي وأولوية أميركية للبنان "لم تحصل من 60 سنة"

LBCI
أمن وقضاء
04:32

مخدرات وأعمال منافية للحشمة... وقوى الأمن توقفهم في جونية

LBCI
اسرار
00:34

أسرار الصحف 12-4-2025

LBCI
خبر عاجل
07:01

مجلس الوزراء أقر مشروع قانون اصلاح المصارف

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More