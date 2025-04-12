لقاء وزيري خارجية إيران وسلطنة عُمان... هذا ما بحثاه

وصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي إلى مسقط على رأس وفد للمشاركة في المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي ورفع العقوبات الجائرة وغير القانونية. وفور وصوله، التقى بنظيره العُماني بدر البوسعيدي.



وخلال اللقاء، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن سعادته بالعلاقات المتينة والراسخة بين البلدين في مختلف المجالات، مثمنًا النهج المسؤول الذي تتبناه سلطنة عُمان تجاه قضايا وتحولات المنطقة، واعتبر استضافة مسقط للمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة دليلًا على هذا النهج، موجهًا الشكر إلى وزير الخارجية العُماني على اهتمام بلاده بهذا الملف.



من جانبه، رحب وزير خارجية سلطنة عُمان بنظيره الإيراني والوفد المرافق له، واصفًا العلاقات الثنائية بين عُمان وإيران بأنها علاقات متميزة، وشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اختيارها مسقط كمقر لهذه المحادثات الهامة.



وخلال اللقاء، أطلع بدر البوسعيدي وزير خارجية إيران على الترتيبات والإجراءات المعدة مسبقًا لانطلاق المحادثات غير المباشرة اليوم.



وفي السياق ذاته، قدم وزير الخارجية الإيراني لنظيره العماني المحاور والمواقف الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بهدف نقلها إلى الجانب الأميركي خلال هذه المحادثات.