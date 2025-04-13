الهلال الأحمر الفلسطيني: إسرائيل تحتجز مسعفا كان ضمن مجموعة استهدفت في رفح

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغتها بأن إسرائيل تعتقل أحد مسعفيها عقب استهدافه مع زملائه في مدينة رفح جنوب قطاع غزة أواخر آذار، ما أدى الى إستشهاد 15 مسعفا.



وقالت الجمعية في بيان: "أُبلغنا عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن المسعف أسعد النصاصرة معتقل لدى سلطات الاحتلال، حيث كان مصيره مجهولا عقب استهدافه برفقة مسعفي الجمعية في رفح".