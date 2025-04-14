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وزير الخارجية الإيراني سيتوجه إلى موسكو لمشاورات حول المحادثات النووية مع واشنطن

أخبار دولية
2025-04-14 | 04:15
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وزير الخارجية الإيراني سيتوجه إلى موسكو لمشاورات حول المحادثات النووية مع واشنطن
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وزير الخارجية الإيراني سيتوجه إلى موسكو لمشاورات حول المحادثات النووية مع واشنطن

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيزور موسكو هذا الأسبوع لمناقشة المحادثات النووية الأخيرة مع الولايات المتحدة التي عُقدت في عُمان.
     
وقال: "سيزور عراقجي موسكو نهاية الأسبوع"، موضحا أن الزيارة "مخطط لها مسبقا" وستكون "فرصة لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بمحادثات مسقط".

أخبار دولية

عباس عراقجي

موسكو

المحادثات النووية

واشنطن

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