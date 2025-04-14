أكثر من 1800 حالة اختناق في وسط وجنوب العراق جرّاء عاصفة رملية

شهد العراق أكثر من 1800 حالة اختناق جرّاء عاصفة رملية ضربت وسطه وجنوبه، بحسب ما أفادت السلطات الصحية الاثنين.



وأدّت العاصفة الرملية إلى انعدام في الرؤية في العديد من المناطق وعرقلة حركة الملاحة الجوية في مطارَي النجف والبصرة الدوليين، بحسب وزارة النقل العراقية.



وسجلت المستشفيات في محافظة المثنى (جنوب) "أكثر من 700 حالة اختناق"، بحسب مدير دائرة الصحة فيها مازن العكيلي الذي أكّد "استنفار" الأجهزة الطبية.



وفي محافظة النجف، دخل "أكثر من 250" مصابا بالاختناق إلى المستشفيات، بحسب دائرة صحة النجف.

