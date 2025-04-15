البيت الأبيض يجمّد معونات لهارفرد بقيمة 2.2 مليار دولار بسبب رفض الجامعة شروط ترامب

جمّد البيت الأبيض معونات لهارفرد بقيمة 2.2 مليار دولار بسبب رفض الجامعة الأميركية المرموقة تلبية شروط وضعها الرئيس دونالد ترامب للقضاء، على حدّ قوله، على معاداة السامية في الحرم الجامعي.



وبعيد نشر الجامعة رسالة إلى طلابها وموظفيها تعلن فيها رفضها تلبية شروط إدارة ترامب لتغيير سياساتها في مجالات الحوكمة والتوظيف وقبول الطلاب، أشارت وزارة التعليم الأميركية في بيان، الى أن الاضطراب الذي أصاب التعليم في الأحرام الجامعية في السنوات الأخيرة أمر غير مقبول، قائلة: "مضايقة طلاب يهود أمر لا يطاق. (...) لقد أعلن فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية تجميد إعانات بقيمة 2.2 مليار دولار على مدى سنوات عدّة".