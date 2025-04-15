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موفد ترامب: بوتين منفتح على اتفاق سلام دائم مع أوكرانيا

أخبار دولية
2025-04-15 | 07:51
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موفد ترامب: بوتين منفتح على اتفاق سلام دائم مع أوكرانيا
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موفد ترامب: بوتين منفتح على اتفاق سلام دائم مع أوكرانيا

أكّد المبعوث الخاص للرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّ الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين منفتح على اتفاق "سلام دائم" مع أوكرانيا، عقب محادثات لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

          

والتقى المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف الجمعة بوتين في سان بطرسبرغ في ثالث اجتماع لهما منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض في كانون الثاني. 

     

ورأى ويتكوف خلال مقابلة تلفزيونية مع محطة فوكس نيوز اتفاق سلام "يلوح في الأفق”.

 

وحضر اثنان من كبار مستشاري بوتين، يوري أوشاكوف وكيريل دميترييف "الاجتماع المهم". 

     

وأكد ويتكوف أنّ "طلب بوتين هو التوصل إلى سلام دائم. فإلى جانب وقف إطلاق النار، حصلنا على إجابة لذلك"، معترفًا بأن "الوصول إلى هذه المرحلة استغرق بعض الوقت".

     

وأعرب عن اعتقاده بالاقتراب من التوصل إلى اتفاق بالغ الأهمية للعالم أجمع.

     

وأشار إلى أنّ المفاوضات شملت أيضًا صفقات تجارية بين روسيا والولايات المتحدة. 

     

وقال: "أرى أن هناك إمكان لإعادة صياغة العلاقات الروسية الأميركية من خلال فرص تجارية واعدة، والتي أعتقد أنها ستوفر استقرارا حقيقيا للمنطقة أيضًا". 

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