وكالة الطاقة الدولية: الحرب التجارية ستؤدي إلى تراجع الطلب العالميّ على النفط

أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالميّ على النفط سيكون أقل من المتوقع سابقًا هذا العام، إذ تلقي التوترات التجارية المتزايدة بظلالها على التوقعات الاقتصادية.

وأوضحت الوكالة أنه في حين استثنيت واردات الولايات المتحدة من النفط والغاز والمنتجات المكررة من رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية، إلا أن رسومه الأخرى أثارت مخاوف من التضخم والركود، ما دفع أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات.

وأشارت الوكالة في تقريرها الشهريّ إلى أنّ "بعد فترة من الهدوء النسبي، شهدت أسواق النفط العالمية اضطرابات بسبب سيل من إعلانات الرسوم الجمركية التجارية مطلع نيسان".