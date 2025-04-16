وزير الدفاع الإسرائيلي: "لن تدخل غزة أي مساعدات إنسانية"

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء أنه لن يُسمح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة حيث استأنفت إسرائيل ضرباتها الجوية الكثيفة وهجومها البري بعد هدنة استمرت شهرين.



ويعكس تصريح كاتس سياسة إسرائيل بشأن المساعدات الإنسانية التي تمنع دخولها منذ 2 آذار إلى قطاع غزة المدمر والذي يشهد أزمة إنسانية كارثية بعد 18 شهرا من الحرب.



وقال الوزير في بيان إن "سياسة إسرائيل واضحة: لن تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة، ومنع هذه المساعدات هو أحد أدوات الضغط الرئيسية التي تمنع حماس من استخدامها كأداة ضغط على السكان". جاء ذلك بعد تحذير الأمم المتحدة من أن القطاع يواجه أشد أزمة إنسانية منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول 2023.

