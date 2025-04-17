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الصين وماليزيا في بيان مشترك: غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين

أخبار دولية
2025-04-17 | 00:32
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الصين وماليزيا في بيان مشترك: غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين
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الصين وماليزيا في بيان مشترك: غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين

أكدت الصين وماليزيا أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، وذلك في بيان مشترك صدر اليوم الخميس في ختام زيارة رسمية قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وجددت الدولتان التزامهما بتعزيز التعاون في إطار الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية ومجموعة بريكس.

وقالتا إن "غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين"، ودعتا إلى تنفيذ كامل وفعال لاتفاق لوقف لإطلاق النار.

ووقع الجانبان خلال زيارة شي 31 اتفاقية تشمل مجالات التجارة والسياحة والنقل بالسكك الحديدية والزراعة.

وغادر شي ماليزيا صباح اليوم الخميس متوجهًا إلى كمبوديا في إطار جولة تشمل ثلاث دول في جنوب شرق آسيا وتضم أيضًا فيتنام.
 

أخبار دولية

وماليزيا

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