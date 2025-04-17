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الجيش الأميركيّ قصف ميناء رأس عيسى للوقود في غرب اليمن
أخبار دولية
2025-04-17 | 14:56
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الجيش الأميركيّ قصف ميناء رأس عيسى للوقود في غرب اليمن
أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنّ الجيش الأميركيّ قصف ميناء رأس عيسى للوقود، في غرب اليمن.
وأشارت إلى "تدمير" الميناء.
ةقالت، في منشور: "اليوم، اتخذت القوات الأميركية إجراءات للقضاء على هذا المصدر للوقود للإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران".
وأكّدت أنّ الهدف كان ضرب الحوثيين اقتصاديًا وليس الإضرار بالشعب اليمنيّ.
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