عشرات القتلى والجرحى جراء ضربات أميركية على ميناء وقود باليمن

أفاد إعلام تابع للحوثيين بمقتل 38 شخصًا على الأقل جراء قصف أميركي لميناء رأس عيسى للوقود بغرب اليمن يوم الخميس مما يجعله من بين أكثر الأيام تسجيلا للقتلى منذ بدأت الولايات المتحدة هجماتها على الحوثيين.وذكرت قناة المسيرة التلفزيونية أن الغارات، التي قال الجيش الأميركي إن هدفها كان القضاء على هذا المصدر للوقود للحوثيين، أسفرت أيضا عن 102 إصابة.ولم ترد وزارة الدفاع الأميركية على الفور على طلب للتعليق على عدد القتلى الذي أعلنه الحوثيون.وقالت القيادة المركزية الأميركية في منشور على منصة إكس إن "الهدف من هذه الضربات هو إضعاف مصدر القوة الاقتصادية للحوثيين، الذين يواصلون استغلال مواطنيهم وإلحاق الأذى بهم. ولم يكن القصد إلحاق الأذى بالشعب اليمني".