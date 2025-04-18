الخطوط الجوية السورية تستأنف الرحلات المباشرة إلى الإمارات يوم الأحد

أعلنت الخطوط الجوية السورية في منشور على صفحتها على فيسبوك يوم الخميس، أنها ستستأنف رحلاتها المباشرة إلى الإمارات اعتبارا من يوم الأحد.



وتضمن منشور الشركة جدولا بالرحلات الأسبوعية.



وجاء هذا بعد أيام من إعلان الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.



وتوقفت جميع الرحلات الجوية بين سوريا والإمارات في كانون الثاني بعدما أطاح مقاتلون من المعارضة بالرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول 2024.