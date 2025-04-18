الكرملين: أمر بوتين بعدم استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية "انتهت صلاحيته"

أعلن الكرملين أن الامر الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي بعدم استهداف منشآت الطاقة في أوكرانيا لمدة 30 يوما "انتهت صلاحيته".



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي ردا على سؤال لصحفي وكالة فرانس برس: "المهلة انتهت. وفي الوقت الحالي، ليست هناك تعليمات أخرى من القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس بوتين".