كييف استعادت 909 جثث لجنود أوكرانيين قتلوا في الحرب

أعلنت أوكرانيا أنها استعادت جثث 909 جنود أوكرانيين قتلوا في المعارك عقب عملية تبادل مماثلة تمت في نهاية آذار، وهي الأكبر منذ بدء الغزو الروسي في شباط 2022.



وقال مقر التنسيق الأوكراني لمعاملة أسرى الحرب على تلغرام: "أعيدت جثث 909 من المدافعين الأوكرانيين الذين قتلوا" في الحرب.