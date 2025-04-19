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عراقجي: من الممكن التوصل إلى اتفاق في شأن برنامجنا النوويّ إذا تحلت واشنطن بالواقعية

أخبار دولية
2025-04-19 | 00:19
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عراقجي: من الممكن التوصل إلى اتفاق في شأن برنامجنا النوويّ إذا تحلت واشنطن بالواقعية
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عراقجي: من الممكن التوصل إلى اتفاق في شأن برنامجنا النوويّ إذا تحلت واشنطن بالواقعية

أكّد وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي أنّ إيران تعتقد أنّ من الممكن التوصل إلى اتفاق في شأن برنامجها النوويّ، إذا تحلت واشنطن بالواقعية.

 

وقال، عشية جولة ثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة، في مؤتمر صحافيّ، في موسكو، عقب محادثات مع وزير الخارجية الروسيّ سيرجي لافروف: "إذا أظهروا نوايا جِدّية ولم يقدموا مطالب غير واقعية فسيكون التوصل إلى اتفاقات أمرًا ممكنًا".

 

وأوضح عراقجي أنّ بلاده لاحظت جدية من جانب الولايات المتحدة، خلال الجولة الأولى من المحادثات التي عُقدت في سلطنة عمان الأسبوع الماضي.

 

أمّا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي فذكّر بالجولة الثانية من المحادثات، التي ستعقد اليوم، في روما، من خلال وزير الخارجية العمانيّ بدر البوسعيدي.

 

وقال بقائي: "نظرا للمواقف المتناقضة التي سمعناها من مسؤولين أميركيين خلال الأيام القليلة الماضية، نتوقع من الجانب الأميركيّ 

أن يقدم أولا توضيحًا في هذا الصدد وأن يزيل الغموض الخطير الذي نشأ في شأن نواياه وجديته".

 

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