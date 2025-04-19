كتائب القسام: مصير الرهينة الإسرائيلي الأميركي إيدان ألكسندر غير معروف

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مصير الرهينة الإسرائيلي الأميركي إيدان ألكسندر غير معروف.وقالت في بيان: "تمكنا من انتشال شهيد كان مكلفا بتأمين الأسير إيدان الكسندر، ولا يزال مصير الأسير وبقية المجاهدين الآسرين مجهولا".ويوم الثلاثاء الماضي، قالت حماس إنها فقدت الاتصال بمجموعة من المسلحين الذين يحتجزون ألكسندر.