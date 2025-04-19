الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الخارجية الإيراني: المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة تحقق تقدما
أخبار دولية
2025-04-19 | 11:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الخارجية الإيراني: المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة تحقق تقدما
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة "تحقق تقدما" بعد اجتماع إيجابي.
وقال عباس عراقجي، للتلفزيون الرسمي: "كان اجتماعا جيدًا، ويمكنني القول إن المفاوضات تحقق تقدما. هذه المرة، تمكنا من التوصل إلى تفاهم أفضل حول سلسلة من المبادئ والأهداف".
أخبار دولية
الخارجية
الإيراني:
المفاوضات
النووية
الولايات
المتحدة
تقدما
التالي
استمرار الغضب في تركيا بعد شهر على التظاهرات
كارني: الصين تمثل تهديدًا جيوسياسيًا لكندا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-04-06
وزير الخارجية الإيراني: المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة "لا معنى لها"
آخر الأخبار
2025-04-06
وزير الخارجية الإيراني: المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة "لا معنى لها"
0
آخر الأخبار
2025-03-23
وزير الخارجية الإيراني: تكتيكنا ونهجنا الحالي هو أن تكون المفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة
آخر الأخبار
2025-03-23
وزير الخارجية الإيراني: تكتيكنا ونهجنا الحالي هو أن تكون المفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة
0
آخر الأخبار
2025-03-23
وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق النووي بصيغته الحالية غير قابل للإحياء ووضعنا النووي تقدم بشكل كبير
آخر الأخبار
2025-03-23
وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق النووي بصيغته الحالية غير قابل للإحياء ووضعنا النووي تقدم بشكل كبير
0
آخر الأخبار
2025-04-18
وزير الخارجية الايراني: سأتوجه إلى روما يوم السبت لبدء الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة
آخر الأخبار
2025-04-18
وزير الخارجية الايراني: سأتوجه إلى روما يوم السبت لبدء الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الصين لن تستخدم حيازتها من السندات الأميركية لهذه الأسباب
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الصين لن تستخدم حيازتها من السندات الأميركية لهذه الأسباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
فيض النور من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
فيض النور من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة
0
أخبار دولية
13:23
المحادثات النووية بين ايران وأميركا... حقيقة التقدم وأسباب تحرك اسرائيل
أخبار دولية
13:23
المحادثات النووية بين ايران وأميركا... حقيقة التقدم وأسباب تحرك اسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
Ciao Roma .. التي احتضنت المحادثات الاميركية الإيرانية
تقارير نشرة الاخبار
13:21
Ciao Roma .. التي احتضنت المحادثات الاميركية الإيرانية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
في الجنوب... اصرار على الاحتفال بالعيد رغم كل الظروف
تقارير نشرة الاخبار
13:29
في الجنوب... اصرار على الاحتفال بالعيد رغم كل الظروف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
فيض النور من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
فيض النور من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة
0
أخبار دولية
11:08
الإكوادور في حالة "تأهّب قصوى" بسبب مؤامرة مفترضة ضد الرئيس
أخبار دولية
11:08
الإكوادور في حالة "تأهّب قصوى" بسبب مؤامرة مفترضة ضد الرئيس
0
أخبار لبنان
06:13
وزير العمل أطلع مدير عام منظمة العمل العربية على المستجدات في لبنان
أخبار لبنان
06:13
وزير العمل أطلع مدير عام منظمة العمل العربية على المستجدات في لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الصين لن تستخدم حيازتها من السندات الأميركية لهذه الأسباب
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الصين لن تستخدم حيازتها من السندات الأميركية لهذه الأسباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
اهتمام نسائي ملحوظ بالترشح للانتخابات البلدية... 3000 إمرأة تتحضّر لخوض المعركة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
اهتمام نسائي ملحوظ بالترشح للانتخابات البلدية... 3000 إمرأة تتحضّر لخوض المعركة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الوفد اللبناني إلى واشنطن... بين الإصلاح والاستثمار
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الوفد اللبناني إلى واشنطن... بين الإصلاح والاستثمار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
فيض النور من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
فيض النور من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة
0
أخبار لبنان
13:30
شعلة النور المقدس تصل الى بيروت...
أخبار لبنان
13:30
شعلة النور المقدس تصل الى بيروت...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
في الجنوب... اصرار على الاحتفال بالعيد رغم كل الظروف
تقارير نشرة الاخبار
13:29
في الجنوب... اصرار على الاحتفال بالعيد رغم كل الظروف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
عباس إلى بيروت: هل تبدأ مرحلة سحب السلاح من المخيمات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
عباس إلى بيروت: هل تبدأ مرحلة سحب السلاح من المخيمات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
نعيم قاسم يرفع السقف… وأورتاغوس تردّ بتثاؤب
تقارير نشرة الاخبار
13:24
نعيم قاسم يرفع السقف… وأورتاغوس تردّ بتثاؤب
0
أخبار دولية
13:23
المحادثات النووية بين ايران وأميركا... حقيقة التقدم وأسباب تحرك اسرائيل
أخبار دولية
13:23
المحادثات النووية بين ايران وأميركا... حقيقة التقدم وأسباب تحرك اسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
01:17
كرامي: التأخير الذي حصل في إصدار المرسوم وفي دفع المستحقات كان لاسباب خارجة عن ارادة الوزارة
أخبار لبنان
01:17
كرامي: التأخير الذي حصل في إصدار المرسوم وفي دفع المستحقات كان لاسباب خارجة عن ارادة الوزارة
2
أخبار لبنان
15:20
قاسم: لن نسمح لاحد أن ينزع سلاح "حزب الله"
أخبار لبنان
15:20
قاسم: لن نسمح لاحد أن ينزع سلاح "حزب الله"
3
خبر عاجل
07:37
فيض النور من قبر المسيح في الأراضي المقدسة
خبر عاجل
07:37
فيض النور من قبر المسيح في الأراضي المقدسة
4
فنّ
05:00
برفقة عائلتها... نادين الراسي تشارك الجمهور تحضيراتها لعيد الفصح (فيديو)
فنّ
05:00
برفقة عائلتها... نادين الراسي تشارك الجمهور تحضيراتها لعيد الفصح (فيديو)
5
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إعادة إعمار لبنان… فرصة للبناء المستدام والحفاظ على البيئة
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إعادة إعمار لبنان… فرصة للبناء المستدام والحفاظ على البيئة
6
تقارير نشرة الاخبار
14:04
نتنياهو يريد تنفيذ الهجوم على إيران خلال فترة قصيرة... وجهاز الأمن يدرس خطة لهجوم جوي واسع
تقارير نشرة الاخبار
14:04
نتنياهو يريد تنفيذ الهجوم على إيران خلال فترة قصيرة... وجهاز الأمن يدرس خطة لهجوم جوي واسع
7
تقارير نشرة الاخبار
14:11
سلاح أميركا بخطر... والسبب معادن الصين
تقارير نشرة الاخبار
14:11
سلاح أميركا بخطر... والسبب معادن الصين
8
خبر عاجل
04:57
وقت اللعب والتسلية بلّش مع Game On بالتعاون مع In Action events وسوق الأكل... الفوروم دو بيروت جاهز لاستقبالكن مع ولادكن ابتداء من اليوم ولغاية 26 نيسان من الساعة 12 الظهر للـ10 بالليل لنعيش سوا تجارب ما بتنتسى
خبر عاجل
04:57
وقت اللعب والتسلية بلّش مع Game On بالتعاون مع In Action events وسوق الأكل... الفوروم دو بيروت جاهز لاستقبالكن مع ولادكن ابتداء من اليوم ولغاية 26 نيسان من الساعة 12 الظهر للـ10 بالليل لنعيش سوا تجارب ما بتنتسى
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More