وزير الخارجية الإيراني: المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة تحقق تقدما

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة "تحقق تقدما" بعد اجتماع إيجابي.



وقال عباس عراقجي، للتلفزيون الرسمي: "كان اجتماعا جيدًا، ويمكنني القول إن المفاوضات تحقق تقدما. هذه المرة، تمكنا من التوصل إلى تفاهم أفضل حول سلسلة من المبادئ والأهداف".