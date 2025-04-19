المحادثات الأميركية الإيرانية تسعى لاتفاق يضمن خلو إيران من الأسلحة النووية

أعلنت سلطنة عمان، الوسيط في المحادثات الأميركية الإيرانية، أن المفاوضات بين واشنطن وطهران تسعى إلى اتفاق يضمن خلو إيران من الأسلحة النووية، عقب مباحثات السبت في روما.



وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية العمانية أن الاجتماعات "أسفرت عن توافق الأطراف للانتقال إلى المرحلة التالية من المباحثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق منصف دائم وملزم يضمن خلو إيران بالكامل من الأسلحة النووية ورفع العقوبات بالكامل عنها، مع الحفاظ على حقها في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية".

