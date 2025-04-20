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واشنطن وطهران أحرزتا "تقدما جيدا جدا" في محادثات الملف النووي الإيراني
أخبار دولية
2025-04-20 | 00:18
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واشنطن وطهران أحرزتا "تقدما جيدا جدا" في محادثات الملف النووي الإيراني
أعلن مسؤول أميركي رفيع أن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا "تقدما جيدا جدا" السبت في الجولة الثانية من المحادثات حول برنامج طهران النووي.
وقال المسؤول "اليوم، في روما في جولتنا الثانية من المحادثات والتي استمرت أربع ساعات، أحرزنا تقدما جيدا جدا في مناقشاتنا المباشرة وغير المباشرة"، مؤكدا بيانا إيرانيا يفيد بأن الجانبين اتفقا على عقد احتماع جديد الأسبوع المقبل.
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