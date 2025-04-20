زعيم المعارضة الإسرائيلية يعرب عن خشيته من وقوع اغتيال سياسيّ

أعرب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عن خشيته من حصول عملية اغتيال سياسيّ مرتبطة "بحملة التحريض" ضد رئيس جهاز الأمن الداخليّ (الشاباك) الذي أقالته الحكومة.

وقال لابيد في مؤتمر صحافيّ في تل أبيب: "تم تجاوز الخط الأحمر. إذا لم نوقف ذلك، سيحصل اغتيال سياسي هنا، وربما أكثر من واحد. يهود سيقتلون يهودا”.

وأضاف: "أخطر التهديدات موجهة إلى رئيس الشاباك رونين بار".

واعتبر لابيد أن بار كان يجب أن يستقيل بسبب فشل مكتبه في منع الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول 2023، وأقر بأن الحكومة يمكنها أن تقيله قانونيا.

لكنّه انتقد أيضا رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو، قائلا إنه لا يفعل شيئا لمنع ما سماه "حملة تحريض" ضد رئيس جهاز الأمن الداخليّ.

ودعما لتصريحه، عرض لابيد لقطات شاشة تُظهر تهديدات بالقتل ضد رونين بار نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعيّ، مقدرا أن إعلان إقالته وانتقاده من جانب بعض الوزراء هو ما أدى إلى هذه التهديدات.

وقال متوجها إلى نتانياهو "ضع حدًا لذلك".

وأضاف "بدلا من دعم التحريض (على الكراهية)، ادعم الشاباك وقوات الأمن والأجهزة التي تحافظ على بقاء هذا البلد".