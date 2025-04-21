محكمة روسية تدين غوغل في اتهامات بالكشف عن بيانات قتلى روس في الحرب

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن وثائق قضائية أن محكمة في موسكو دانت شركة غوغل التابعة لمجموعة ألفابت في اتهامات بالكشف عن بيانات شخصية لعسكريين روس لقوا حتفهم في أوكرانيا.ووفقا للوكالة، فقد أفادت وثائق المحكمة بأنه تم الكشف في مقطع مصور نُشر على موقع يوتيوب، عن معلومات عن خسائر روسيا من الجنود في أوكرانيا، بالإضافة إلى بياناتهم الشخصية.وأمرت روسيا منذ سنوات عدة منصات التكنولوجيا الأجنبية بإزالة المحتوى الذي تعتبره غير قانوني، وتعده "مزيفا" حول الحرب في أوكرانيا.واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شركة غوغل في كانون الأول بأنها أداة تستخدمها الحكومة الأميركية، برئاسة الرئيس آنذاك جو بايدن، لتحقيق أهداف سياسية.