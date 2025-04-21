ميلوني في وفاة البابا فرنسيس: رجل عظيم رحل

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن وفاة البابا فرنسيس "تفجعنا بعمق لأن رجلا عظيما رحل" عن عالمنا.



وقالت في بيان نشره مكتبها: "كان لي شرف التعلم من صداقته ونصائحه وتعاليمه التي لم تتوقف حتى خلال المحنة والألم".