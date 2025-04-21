الرئيس الأرجنتيني يشيد بـ"لطف" البابا فرنسيس و"حكمته" رغم اختلافه معه

أعرب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عن "حزنه العميق" بعد نبأ وفاة البابا فرنسيس، وأشاد بـ"لطفه" و"حكمته"، على الرغم من "الاختلافات التي تبدو اليوم بسيطة".



وكتب ميلي على "إكس": "بصفتي رئيسا، وبصفتي أرجنتينيا، وبصفتي مؤمنا، أودّع قداسة البابا، وأقف إلى جانب كل من يواجه هذا الخبر الحزين اليوم".