الجهاد الإسلامي تؤكد "اعتقال" السلطات السورية اثنين من قادتها العسكريين

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أن السلطات السورية تعتقل منذ أيام اثنين من قادتها من دون توضيح الأسباب، مطالبة بالافراج عنهما.



وفي بيان موجّه الى "أهلنا وأبناء جلدتنا وأشقائنا في سوريا الحبيبة"، قالت سرايا القدس: "ها قد مرّ اليوم الخامس ويقبع لديكم اثنان من خيرة كوادرنا"، هما "مسؤول الساحة السورية خالد خالد... ومسؤول اللجنة التنظيمية ياسر الزفري".



وأضافت أنهما أوقفا من "دون توضيح عن أسباب الاعتقال وبطريقة لم نكن نتمنى أن نراها من إخوة لطالما كانت أرضهم حاضنة للمخلصين والأحرار الذين لم يتركوا عبر التاريخ محتل أو طاغية إلا وأهلكوه بغيرتهم على دينهم وعرضهم".