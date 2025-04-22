زيلينسكي: أرغب بلقاء ترامب خلال مراسم جنازة البابا في الفاتيكان

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّه يرغب في لقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب في خلال مراسم جنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان السبت.



وردا على سؤال أحد الصحفيين في خلال مؤتمر صحفي، قال زيلينسكي: "نعم، أرغب في ذلك، أنا مستعدّ. نحن دائما مستعدون للقاء شركائنا من الولايات المتحدة".

