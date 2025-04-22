البيت الأبيض: المحادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل مع الصين تسير "بشكل جيد للغاية"

أعلن البيت الأبيض أنّ المحادثات بين الولايات المتحدة والصين بشأن اتفاق تجاري محتمل أحرزت تقدما، على الرغم من سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب وإجراءات الرد التي اتخذتها بكين.



وقال المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين: "نحقّق نتائج جيدة للغاية في ما يتعلق باتفاق تجاري محتمل مع الصين"، مضيفة أنّ "الرئيس والإدارة يمهّدان الطريق للتوصل إلى اتفاق والأمور تسير في الاتجاه الصحيح".