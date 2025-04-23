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ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تدعو إسرائيل للسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة
أخبار دولية
2025-04-23 | 04:17
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ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تدعو إسرائيل للسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة
دعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك إسرائيل إلى السماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق التزاما بالقانون الدولي.
وقال الوزراء: "يجب ألا تُستخدم المساعدات الإنسانية مطلقا كأداة سياسية، ويجب ألا تقلَص مساحة الأراضي الفلسطينية أو يتم إخضاعها لأي تغيير ديموغرافي".
وحث الوزراء أيضا جميع الأطراف على العودة إلى وقف إطلاق النار، وطالبوا حركة حماس بالإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين لديها.
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