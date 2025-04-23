إيران تندد بالعقوبات الأميركية "العدائية" قبل جولة جديدة من المحادثات

نددت وزارة الخارجية الإيرانية، بالعقوبات الأميركية الأخيرة التي تستهدف شبكتها النفطية، واصفة الخطوة بأنّها علامة على "النهج العدائي" لواشنطن، قبل جولة ثالثة من المحادثات النووية غير المباشرة حول برنامج طهران النووي.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في بيان، إنّ سياسة واشنطن القاضية بفرض عقوبات على الشعب الإيراني تشكّل "تناقضا واضحا مع مطالبة الولايات المتحدة بالحوار والتفاوض وتشير إلى افتقار أميركا إلى النية الحسنة والجدية في هذا الصدد".