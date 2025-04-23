الرئيس الفلسطيني يحض حركة حماس على تسليم الرهائن الاسرائيليين

حضّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حركة حماس على تسليم الرهائن الاسرائيليين "لسد الذرائع" أمام إسرائيل التي تواصل قصفها على قطاع غزة.



وقال عباس في افتتاح جلسة المجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله: "كل يوم هناك قتلى، لماذا؟... حماس وفرت للاحتلال المجرم ذرائع لتنفيذ جرائمه في قطاع غزة، وأبرزها حجز الرهائن، أنا الذي أدفع الثمن وشعبنا، ليس إسرائيل"، مناشدا الحركة تسليم الرهائن.