ترامب منتقدًا قول زيلينسكي: هذا التصريح مضر للغاية بمفاوضات السلام مع روسيا

انتقد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب نظيره الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي لقوله إنّ أوكرانيا لن تعترف باحتلال روسيا لشبه جزيرة القرم.



ووصف ذلك بأنه تصريح تحريضي سيصعب التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.



وكتب ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال: "هذا التصريح مضر للغاية بمفاوضات السلام مع روسيا".



وأضاف أن شبه جزيرة القرم فُقدت منذ سنوات "وليست حتى موضع نقاش".