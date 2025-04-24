الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحضّ إيران على توضيح أسباب وجود أنفاق حول موقع نووي

حضّ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران، على توضيح أسباب وجود أنفاق حول منشأة نطنز النووية، معربا عن أمله أن تؤتي المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران ثمارها.



ونشر معهد العلوم والأمن الدولي، وهو مركز أبحاث مقرّه في واشنطن، صورا التقطت بواسطة أقمار اصطناعية الأربعاء، قال إنها تظهر نفقا عميقا جديدا على مقربة من نفق قديم حول نطنز، إضافة إلى إجراءات أمنية جديدة.



وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في تصريح لصحفيين في خلال زيارة لواشنطن: "لقد أثرت هذه القضية مرارا وسأستمر بذلك".



ولفت غروسي الذي زار طهران الأسبوع الماضي، إلى أنه يتعيّن على كل الدول إبلاغ الوكالة بأي نوايا لديها لإقامة منشآت حول المواقع النووية، لكنه أشار إلى أن إيران لا تفعل ذلك.



وقال غروسي: "نسألهم، ما السبب؟ فيقولون لنا إن الأمر لا يعنيكم".



وأشار إلى "عدم إمكان استبعاد" أن تكون الأنفاق قد أقيمت لتخزين مواد غير مصرّح بها، لكنه شدّد على أنه لا يريد اعطاء تخمينات بشأن النوايا.

