بكين تنفي إجراء مفاوضات مع واشنطن في إطار الحرب التجارية

نفت الصين وجود أي مفاوضات تجارية مع واشنطن بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أفادت بإمكان التوصل مع بكين إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية التي فرضها عليها.



وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي يادونغ في مؤتمر صحفي أسبوعي: "أريد أن أؤكد أنه حاليا ليس هناك أي مفاوضات اقتصادية وتجارية بين الصين والولايات المتحدة".



وأضاف: "أي تأكيدات بشأن تحقيق تقدم في المحادثات الصينية الأميركية هي مجرد تكهنات ولا تستند إلى أي حقائق ملموسة".



وقال ترامب للصحفيين الثلاثاء إن الرسوم الجمركية البالغة 145% التي فرضها على بكين "مرتفعة جدا" وإنها "ستُخفض بشكل كبير".