رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: عقدنا اجتماعا مع مسؤول بالمخابرات السورية

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن سيرغي ناريشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي قوله إنه عقد "اجتماعا بناء ووديا" مع ممثل لم يتم الكشف عن اسمه لأجهزة المخابرات السورية.



ونقلت تاس عن ناريشكين القول إن الاجتماع عُقد قبل أيام في باكو عاصمة أذربيجان، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.



وتسعى روسيا إلى تعزيز وجودها العسكري في سوريا، حيث تشغل قاعدة جوية ومنشأة بحرية.