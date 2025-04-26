عباس يعين حسين الشيخ نائبًا له في رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية

اختار الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت القيادي في حركة فتح حسين الشيخ نائبًا له في قيادة منظمة التحرير، وفق ما ذكر عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف لوكالة فرانس برس.



وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية. وقال أبو يوسف: "رشح الرئيس حسين الشيخ نائبًا له وصادقت اللجنة التنفيذية على ذلك".



ومن شأن هذا التعيين أن يمهد الطريق للشيخ لخلافة عباس.



ويرأس عباس منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر ممثلًا شرعيًا للفلسطينيين في كل أنحاء العالم. وهو أيضًا رئيس دولة فلسطين التي أعلنت دول عدة اعترافها بها، ولكن لا وجود قانونيًا لها بعد. كما يرأس السلطة الفلسطينية التي تتولى، بموجب اتفاقات أوسلو إدارة الأراضي الفلسطينية.



ويرى مسؤولون فلسطينيون ومحللون أن هذا التعيين يفتح أمام الشيخ الطريق لخلافة عباس في قيادة منظمة التحرير، وليكون مرشحًا قويًا لرئاسة السلطة الفلسطينية في حال إجراء انتخابات.



وكان المجلس المركزي الفلسطيني صوت الخميس على استحداث منصب نائب الرئيس.



ويتألف المجلس المركزي الفلسطيني من 188 عضوًا، وهو هيئة لها ثقلها في النظام السياسي الفلسطيني، ويتكون من ممثلين عن الفصائل الفلسطينية الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية التي لا تضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي.



وأمضى الشيخ أكثر من عشر سنوات في السجون الإسرائيلية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات.



ويبلغ الشيخ المقرب من عباس، 64 عامًا، وهو من مواليد مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة لعائلة لاجئة من دير طريف.



وبرز خلال رئاسته الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية برتبة وزير المكلفة تنظيم العلاقة مع الجانب الإسرائيلي في الشؤون الحياتية اليومية للفلسطينيين.



ويجيد الشيخ اللغة العبرية التي تعلمها في السجن.



وتم تكليفه في العام 2022 بأمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكان مسؤول دائرة المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي عقب وفاة صائب عريقات في العام 2020.



وعين الرئيس الفلسطيني قبل مدة الشيخ رئيسًا للجنة السفارات الفلسطينية في الخارج.