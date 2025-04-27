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الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يناقش تطورات غزة وسوريا مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

أخبار دولية
2025-04-27 | 07:54
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الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يناقش تطورات غزة وسوريا مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
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الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يناقش تطورات غزة وسوريا مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تحدث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن التطورات الأخيرة في قطاع غزة وسوريا. وأكد الشيخ تميم أنه شهد بعض التقدم في محادثات غزة التي جرت يوم الخميس، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الدولتين في معالجة القضايا الإقليمية.

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