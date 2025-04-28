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مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تجدد الحرب في غزة أطلق "شرارة جحيم جديد"
أخبار دولية
2025-04-28 | 04:04
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مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تجدد الحرب في غزة أطلق "شرارة جحيم جديد"
أكد المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر بيير كراهنبول أن "شرارة جحيم جديد" أُطلقت في غزة مع تجدّد الحرب في القطاع.
وقال كراهنبول في كلمة ألقاها خلال منتدى الأمن العالمي في العاصمة القطرية الدوحة: "غزة تشهد وتعاني... الموت والإصابات والنزوح المتكرر والأطراف المبتورة والانفصال والاختفاء والجوع والحرمان من المساعدات والكرامة على نطاق واسع. وما إن دفع وقف إطلاق النار المهم جدا، الناس إلى الظن بأنهم نجوا من الأسوأ حتى فُجّر جحيم جديد".
أخبار دولية
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
بيير كراهنبول
الحرب
غزة
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