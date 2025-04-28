أردوغان: تركيا تريد خفض التصعيد بين باكستان والهند

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين أن بلاده ترغب في خفض التصعيد بين باكستان والهند، وذلك بعد تبادل إطلاق النار بين البلدين عقب الهجوم الذي أودى بحياة سياح في كشمير الأسبوع الماضي.



وأدلى أردوغان بهذه التعليقات في أنقرة عقب اجتماع لمجلس الوزراء.