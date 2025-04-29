مصدران لـ"رويترز": الصين تعلق الرسوم الجمركية على واردات الإيثان الأميركية

كشف مصدران مطلعان لـ"رويترز" أن الصين علقت الرسوم الجمركية البالغة 125 بالمئة على واردات الإيثان من الولايات المتحدة والتي فرضتها في وقت سابق من الشهر الحالي.



ومن شأن هذه الخطوة تخفيف الضغوط على الشركات الصينية التي تستورد الإيثان الأميركي لإنتاج البتروكيماويات، فضلا عن توفير منفذ للغاز الطبيعي المسال، وهو منتج ثانوي لإنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة.