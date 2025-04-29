مقتل شخص في هجوم واسع النطاق بمسيرات على دنيبرو الأوكرانية

أعلن حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك سيرغي ليساك أن القوات الروسية شنت هجوما واسع النطاق بطائرات مسيرة على مدينة دنيبرو جنوب شرق أوكرانيا في وقت متأخر الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل شخص وإشعال حرائق.



وقال عبر تطبيق تيليغرام: "هناك عدد من الحرائق في المدينة. تضررت منازل".