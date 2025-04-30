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قتيل وعشرات الجرحى بقصف روسي على دنيبرو وخاركيف الأوكرانيتين
أخبار دولية
2025-04-30 | 01:14
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قتيل وعشرات الجرحى بقصف روسي على دنيبرو وخاركيف الأوكرانيتين
سقط قتيل و39 جريحا على الأقلّ في قصف روسي استهدف ليل الثلاثاء-الأربعاء مدينتي دنيبرو (وسط شرق) وخاركيف (شمال شرق) الأوكرانيتين، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.
وقال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك سيرغي ليساك عبر تطبيق تلغرام، إنّ "هجوما ضخما بطائرات مسيّرة يستهدف دنيبروبيتروفسك حتى الآن، لدينا معلومات عن سقوط قتيل واحد".
بدوره، أعلن رئيس بلدية المدينة بوريس فيلاتوف سقوط قتيل واحد في "هجوم ضخم"، من دون أن يتّضح في الحال ما إذا كان يتحدّث عن نفس الضحية.
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