المباحثات الإيرانية الأميركية المقبلة حول الملف النووي تعقد في روما السبت

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الجولة الرابعة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، بوساطة عمانية، ستُعقد السبت في روما.



وقال عراقجي بعد اجتماع لمجلس الوزراء: "ستُعقد الجولة التالية من المفاوضات في روما"، مضيفا "سنعقد أيضا الجمعة عشية (المحادثات) اجتماعا مع ثلاث دول أوروبية".