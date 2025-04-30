سيارة تصدم أشخاصا عدة في كوبنهاغن

أعلنت خدمة الطوارئ في العاصمة الدنمركية كوبنهاغن في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، أن سيارة صدمت أشخاصا عدة في المدينة.



وأفادت الشرطة بأن مسنا فقد السيطرة على سيارته. وذكرت أن خمسة أشخاص أصيبوا في الحادث.