الخارجية السورية تؤكد رفض كل أشكال التدخل الخارجي بعد ضربة إسرائيلية

أعلنت وزارة الخارجية السورية في بيان، أن دمشق تؤكد رفضها القاطع لكل أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، وذلك بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البلاد فيما وصفته إسرائيل بضربات ضد "متطرفين" كانوا يستعدون لمهاجمة أبناء الطائفة الدرزية في سوريا.



ولم يذكر البيان السوري إسرائيل بالاسم لكنه أشار إلى ما وصفه بدعوات جماعات خارجة عن القانون مارست العنف في سوريا.