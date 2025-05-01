زيلينسكي: إتفاق المعادن مع أميركا أول نتيجة للإجتماع مع ترامب في الفاتيكان

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس باتفاق المعادن مع الولايات المتحدة، ووصفه بأنه اتفاق متكافىء وعادل بحق، وكان أول نتيجة لاجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الفاتيكان على هامش جنازة البابا فرنسيس.وأشار زيلينسكي إلى أن اتفاق المعادن يمهد الطريق لتحديث الصناعات في أوكرانيا.ويتعرض زيلينسكي لضغوط للكشف عن نتائج تودده إلى ترامب الذي غير السياسة الأميركية بميله إلى الرواية الروسية بشأن الحرب في أوكرانيا التي انتقد رئيسها كثيرًا.