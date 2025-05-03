الكرملين: الهدنة المعلنة لثلاثة أيام تهدف إلى "اختبار استعداد" كييف للسلام

أعلنت روسيا أنّ الهدنة التي اقترحتها من الثامن إلى العاشر من أيار، تهدف إلى "اختبار استعداد" كييف للسلام، وذلك بعدما اعتبرت أوكرانيا أنّ مدّة هذه الهدنة قصيرة للغاية لإجراء مفاوضات جادة.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إنّ "هدف هدنة عيد الفصح التي اقترحتها روسيا (في نيسان)، وكذلك المبادرة الحالية لإعلان هدنة خلال احتفالات الثامن والتاسع والعاشر من أيار، هو اختبار استعداد كييف لإيجاد طريق نحو سلام دائم طويل الأمد".