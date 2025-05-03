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الإفراج عن الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة بعد توقيفه في دمشق
أخبار دولية
2025-05-03 | 15:31
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الإفراج عن الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة بعد توقيفه في دمشق
أفرجت السلطات السورية عن الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة طلال ناجي بعد توقيفه لساعات، بحسب ما أفاد وكالة فرانس برس مسؤولان في الفصيل الذي كان مقربا من الحُكم السابق في دمشق وقاتل الى جانبه في سنوات النزاع الأولى.
وأتى توقيف ناجي بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إعلان سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أن السلطات السورية اعتقلت اثنين من قادتها في دمشق، من دون توضيح الاتهامات.
وقال قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة طلب عدم كشف هويته لفرانس برس: "تم الإفراج عن طلال ناجي وهو في منزله وبصحة جيدة".
وأوضح مسؤول ثانٍ أن ناجي بقي موقوفا عشر ساعات، وأن إطلاقه أتى عقب "وساطات محلية ودولية".
وشدد المصدر ذاته على أن أسباب التوقيف لم تتضح بعد.
أخبار دولية
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
طلال ناجي
دمشق
الإفراج
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